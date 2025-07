Ultim'ora Amichevoli Napoli a Dimaro e Castel di Sangro: info e prezzi. Una è già sold out

Il Napoli ha ufficializzato le cinque amichevoli in ritiro per la prossima stagione. Due avversarie italiane in Trentino, tre testi internazionali a Castel di Sangro. Ecco date e orari:

Napli-Arezzo 22 luglio ore 18

Napoli-Catanzaro 26 luglio ore 18 (già sold out)

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20

Per la sfida contro l'Arezzo biglietti quasi esauriti: il prezzo del tagliando è di 22 euro. Per la sfida col Catanzaro sono già esauriti i biglietti per i tifosi azzurri. I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiakos FC, saranno in vendita a partire da mercoledì 23 luglio alle ore 12:00 sulla piattaforma online di TicketOne. I prezzi dei biglietti per assistere alle partite presso lo Stadio Teofilo Patini saranno i seguenti:

Tribuna 50 euro (Under 14, 25 euro)

Distinti 30 euro (Under 14, 14 euro)

Curva 20 euro (Under 14, euro)