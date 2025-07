Prima pagina Tuttosport: "Toro, oggi Ngonge? Si schioda la trattativa col Napoli"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie quello riportato di seguito come titolo principale sul calcio: "Chico fa lo sconto e resta alla Juve". Soddisfatta la prima richiesta di Tudor: Conceicao c'è. Decisivi i soldi del Mondiale per Club: al Porto 25 milioni. Accordo in chiusura: il portoghese, che col suo entourage ha rinunciato al 20% del suo cartellino, in arrivo già per il raduno del 24. Si complica Kolo: il PSG lo offre ad altri. Costa in partenza.

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo: "Toro, oggi Ngonge? Ma la protesta monta". Si schioda la trattativa con il Napoli. La convention dei tifosi granata a Pesaro, con Bruno e Bonesso, animata animata una volta di più dalla contestazione a Cairo: "Basta, ci liberi!".