Ultim'ora Anche il Ministro dello Sport sorpreso: "Modalità addio Spalletti lasciano perplessi"

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Chi deve riflettere non è solo una persona, è un sistema, perché quando un presidente federale viene eletto con il 98% sono tutte le componenti che devono capire come dare un contributo per cambiare qualcosa che non è solo il cambio dell'allenatore ma un cambio culturale, di un approccio e comportamentale".

Così il ministro dello sport Andrea Abodi sul caos Nazionale. "Poi il presidente federale è il più esposto e risponde - sottolinea il ministro -, mentre a pagare in questo caso è l'allenatore. Le valutazioni tecniche non le commento, ma le modalità con cui si è consumato il distacco lasciano perplessi". (ANSA).