Prima pagina La Gazzetta dello Sport apre con Pulisic: "Rivedrete le stelle"

Spazio anche al mercato dell'Inter con l’operazione Lookman

"Rivedrete le stelle". Con questo titolo d’apertura La Gazzetta dello Sport propone oggi un’ampia intervista a Christian Pulisic, esterno offensivo del Milan e punto fermo della squadra nelle ultime stagioni. L’americano, protagonista in rossonero, ha parlato della sua esperienza al Milan e delle prospettive per la nuova annata: "Milan, ci divertiremo. Con Allegri la via è giusta. Leao top, top, top. Modric un leader eccezionale".

Spazio anche al mercato dell'Inter con l’operazione Lookman: i nerazzurri hanno rilanciato per l’attaccante nigeriano dell’Atalanta con un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus, cifra che però non ha ancora convinto la Dea.