Prima pagina Corriere dello Sport: "Juve, quante grane sul mercato. Lookman-Dea, rottura?"

"Juve solo grane". È questo il titolo d’apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea il momento complicato in casa bianconera, con un mercato bloccato e diversi casi spinosi da risolvere. Da Vlahovic a Weah, le questioni aperte sono cinque in casa bianconera, con anche Douglas Luiz e McKennie in lista di sbarco.

In taglio alto, spazio all’Inter e alla telenovela legata ad Ademola Lookman. Titolo: "Lookman rompe?". I nerazzurri hanno rilanciato con un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus, presentata ieri in Lega dal presidente nerazzurro alla Dea. L’alleato decisivo è lo stesso attaccante nigeriano, che spinge con la famiglia Percassi per la cessione. Oaktree attende una risposta definitiva e nel frattempo prepara un piano alternativo.