Ufficiale Anche Milinkovic-Savic in nazionale: la Serbia lo convoca per Andorra e Albania

Dopo aver debuttato in Champions League contro il Manchester City ed esser confermato anche nella seconda partita del Napoli nella competizione, mercoledì scorso contro lo Sporting, arriva un'altra gioia per Vanja Milinkovic-Savic, portiere acquistato dal club azzurro la scorsa estate, prelevandolo dal Torino.

L'estremo difensore classe 1997 è presente tra i convocati della Serbia per le prossime due partite contro Andorra e Albania. L'ex Torino e SPAL è uno dei portieri presenti nella lista diramata dal commissario tecnico Stojkovic.