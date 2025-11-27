Lungo stop per Gilmour? Sky: si valuta l'intervento chirurgico, i dettagli

vedi letture

In casa Napoli scatta un nuovo allarme. Le condizioni di Billy Gilmour preoccupano e non poco lo staff tecnico di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese convive da giorni con una fastidiosa pubalgia che non accenna a diminuire e, secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore verrà valutata l’ipotesi di un intervento chirurgico. Una prospettiva che complicherebbe ulteriormente la situazione in mezzo al campo. Conte, infatti, è già costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza: in infermeria ci sono due pedine fondamentali come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. L’eventuale stop prolungato anche di Gilmour priverebbe la squadra di un’altra soluzione chiave, proprio nel settore dove il tecnico aveva bisogno di continuità e stabilità tattica.

Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma l’impressione è che nelle prossime ore arriveranno risposte importanti. Lo staff medico effettuerà nuovi controlli per capire se esistono margini per un recupero conservativo o se, al contrario, l’operazione sarà inevitabile per risolvere il problema alla radice. Il Napoli resta dunque in attesa, con un calendario fitto e impegni cruciali alle porte. Ulteriori aggiornamenti arriveranno non appena il club avrà definito la strategia migliore per tutelare la salute del giocatore e i piani della squadra.