Ufficiale Napoli-Juventus, tutte le limitazioni per i tifosi: al Maradona solo con la Fidelity Card

Cresce l'attesa e il livello di allerta per il big match Napoli-Juventus del 7 dicembre allo Stadio Maradona. L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha infatti identificato profili di rischio, spingendo la Questura ad adottare misure organizzative severe per limitare il contatto tra le due tifoserie. Ecco le nuove, stringenti disposizioni:

Settore Ospiti: L'accesso sarà consentito esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Juventus F.C.

Altri Settori: La vendita dei biglietti è riservata ai residenti in Campania e ai possessori di Fidelity Card S.S.C. Napoli, anche se non residenti in regione.

Queste limitazioni blindano di fatto l'impianto e mirano a garantire l'ordine pubblico, impedendo l'acquisto a tifosi bianconeri non tesserati residenti fuori regione. Saranno inoltre implementati rafforzati servizi di stewarding e maggiori controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio.