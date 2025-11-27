“Vesuvio lavali col fuoco”, vergogna all’Olimpico: cori beceri durante Roma-Midtjylland

Negli ultimi minuti della sfida di Europa League tra Roma e Midtjylland, culminata con il successo per 2-1 dei giallorossi, dagli spalti dello stadio Olimpico si sono alzati cori offensivi e discriminatori rivolti a Napoli e ai napoletani. Dalle curve si sono infatti sentiti slogan come “Vesuvio lavali col fuoco” e “Odio Napoli”. Un episodio grave, che riporta al centro dell’attenzione un problema purtroppo ricorrente: l’odio territoriale negli stadi italiani.