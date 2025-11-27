Roma, Gasperini pronto a sperimentare due calciatori in vista del Napoli
La Roma si prepara alla sfida europea con un'infermeria quasi svuotata, ma con la testa inevitabilmente rivolta al big match di domenica contro il Napoli. Gasperini recupera pezzi pregiati come Dybala, Bailey ed Hermoso (tutti dovrebbero convocati), lasciando fuori solo Angeliño e Dovbyk. A riportarlo è il Corriere della Sera.
Nonostante il tecnico abbia assicurato che "se li porto con me è perché possono giocare", è probabile che l'utilizzo dei rientranti sia mirato e gestito, con un impiego a gara in corso, per preservarli in vista degli azzurri. Restano dubbi di formazione: Hermoso insidia Ziolkowski, mentre Tsimikas e Pisilli scalpitano per una maglia da titolare.
