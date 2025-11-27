Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions League, il Napoli si rituffa sul campionato. Domenica è previsto il big match contro la Roma all'Olimpico e gli azzurri sono al lavoro a Castel Volturno per preparare al meglio la partita. Di seguito il report del club:

"Dopo la vittoria contro il Qarabag, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match contro la Roma, domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza in palestra e successivamente una parte tattica sul campo".