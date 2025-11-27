Infortunio Gutierrez, ecco i tempi di recupero. E intanto Conte recupera un altro esterno

Ottime notizie per il Napoli in vista della trasferta di domenica all'Olimpico contro la Roma. Il rientro di Leonardo Spinazzola è ormai certo, e l'esterno sinistro dovrebbe essere nuovamente a disposizione del tecnico per affrontare la sua ex squadra. La sua presenza è fondamentale, soprattutto alla luce dei recenti infortuni. Il recupero di Spinazzola arriva nel momento giusto, viste le condizioni di Miguel Gutiérrez. Lo spagnolo, vittima di una distorsione poco prima della gara contro il Qarabag, dovrà fermarsi più a lungo del previsto.

Come riporta Tuttosport, i tempi di recupero per l'ex Girona sono stimati tra le due e le quattro settimane. Dunque, Spinazzola rappresenta una risorsa vitale per la fascia mancina, dove l'emergenza sembrava farsi sentire. La speranza è che Gutiérrez torni il prima possibile, ma intanto il Napoli può contare sulla corsa dell'ex romanista.