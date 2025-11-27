Roma, sospiro di sollievo per Koné? Sky: può recuperare per il Napoli

Roma, sospiro di sollievo per Koné? Sky: può recuperare per il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:16Notizie
di Francesco Carbone

Dopo la paura iniziale, in casa Roma arriva un primo segnale incoraggiante sulle condizioni di Manu Koné. Il centrocampista francese era stato costretto a lasciare il campo dopo appena 27 minuti nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, colpito duramente alla caviglia destra da un pestone di Diao.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si tratterebbe di una distorsione alla caviglia e le condizioni del giocatore verranno approfondite domani, ma filtra un cauto ottimismo: Koné potrebbe riuscire a recuperare in vista del big match di domenica sera contro il Napoli, una sfida fondamentale per la corsa scudetto.