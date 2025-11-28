Prima pagina
Tuttosport: "Roma e Bologna, la festa continua"
TuttoNapoli.net
In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, il titolo principale è il seguente: "Lezioni di Juve". Gli eroi dell'Intercontinentale 1985 alla Continassa: discorso motivazionale ai bianconeri di oggi, poi omaggio alle vittime dell'Heysel al monumento commemorativo. Platini sale in cattedra: abbracci a tutti e stretta di mano a Yildiz. Intervista a Padovano: "Perché non provare Miretti regista?".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "Torino, riecco Amenda". II difensore dell'Eintracht ora apre. Lo svizzero era già stato trattato in estate e con i tedeschi i rapporti sono buoni. Voci su un blocco del mercato: il club non è preoccupato. "Roma e Bologna, la festa continua" si legge in basso.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Ho un gruppo serio! Siamo in pochi, coinvolgerò tutti. Sul modulo..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com