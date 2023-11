Atalanta-Napoli, Curva Nord Pisani esaurita: restano pochi biglietti per un altro settore

Sabato alle ore 18 il Napoli sfiderà l’Atalanta a Bergamo.

Sabato alle ore 18 il Napoli sfiderà l’Atalanta a Bergamo. Il club orobico aggiorna sul sito ufficiale i settori ancora disponibili: “I biglietti per assistere ad Atalanta-Napoli, incontro valido quale 13ª giornata di Serie A TIM 2023-2024 ed in programma sabato 25 novembre alle 18, saranno a disposizione dei tifosi interessati, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio della partita. È esaurita la Curva Nord Pisani, poche disponibilità in Tribuna Rinascimento scoperta. Disponibili tutti gli altri settori".