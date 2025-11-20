Atalanta, Palladino ha le idee chiare: le ultime di formazione verso il Napoli

L’era di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta inizierà sabato con la trasferta di Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. I nerazzurri - riferisce Sky Sport - dovrebbero affidarsi al 3-4-2-1. In porta Carnesecchi, mentre nel reparto arretrato spazio a Kossounou, Hien e Ahanor. Sulle fasce dovrebbero esserci Bellanova e Zappacosta, mentre a centrocampo Ederson e Pasalic. Dietro a Scamacca unica punta, i favoriti per una maglia da titolare sono De Ketelaere e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.