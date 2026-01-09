Ufficiale
Inter-Napoli, niente conferenza di vigilia: anche stavolta Conte non parlerà
Antonio Conte non terrà la conferenza stampa di vigilia in vista della sfida di Serie A tra Inter e Napoli, posticipo della 20ª giornata in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza. Il tecnico azzurro, dunque, non presenterà ufficialmente il match contro i nerazzurri alla presenza dei giornalisti.
Si tratta di una scelta ormai abituale, soprattutto nei periodi caratterizzati da un doppio impegno settimanale in campionato. Conte interverrà direttamente ai microfoni di DAZN e tornerà a parlare in conferenza stampa soltanto al termine di Inter-Napoli.
Conte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
