Inter-Napoli, niente conferenza di vigilia: anche stavolta Conte non parlerà

Oggi alle 13:50Notizie
di Antonio Noto

Antonio Conte non terrà la conferenza stampa di vigilia in vista della sfida di Serie A tra Inter e Napoli, posticipo della 20ª giornata in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza. Il tecnico azzurro, dunque, non presenterà ufficialmente il match contro i nerazzurri alla presenza dei giornalisti.

Si tratta di una scelta ormai abituale, soprattutto nei periodi caratterizzati da un doppio impegno settimanale in campionato. Conte interverrà direttamente ai microfoni di DAZN e tornerà a parlare in conferenza stampa soltanto al termine di Inter-Napoli.