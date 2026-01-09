Ufficiale

Chivu è Coach Of The Month per dicembre: l'annuncio della Lega Serie A

Chivu è Coach Of The Month per dicembre: l'annuncio della Lega Serie ATuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:40Notizie
di Fabio Tarantino

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è stato nominato Philadelphia Coach Of The Month per dicembre. Premiato l'allenatore dei nerazzurri che domenica sera con la sua squadra sfiderà proprio il Napoli al Meazza di San Siro. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.