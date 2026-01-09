Ufficiale
Chivu è Coach Of The Month per dicembre: l'annuncio della Lega Serie A
L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è stato nominato Philadelphia Coach Of The Month per dicembre. Premiato l'allenatore dei nerazzurri che domenica sera con la sua squadra sfiderà proprio il Napoli al Meazza di San Siro.
