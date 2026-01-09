Inter-Napoli, Neres resta in dubbio: le probabili formazioni Sky

vedi letture

Il Napoli si avvicina alla sfida di San Siro contro l’Inter come a un passaggio chiave della corsa scudetto. Dopo il pareggio interno con il Verona, gli azzurri vogliono recuperare terreno proprio contro la squadra di Chivu, che nell’ultimo turno ha guadagnato punti sia sul Napoli sia sul Milan. La gara rappresenta quindi un vero crocevia per il campionato di Conte. Secondo Sky Sport, il tecnico dovrebbe confermare la difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Il principale dubbio riguarda Neres: se recupererà dall’infortunio partirà titolare, altrimenti Politano verrà avanzato nel tridente con Di Lorenzo di nuovo esterno a destra. La decisione finale dipenderà dal provino previsto per sabato.

Per l'Inter in porta Sommer è confermato titolare, con una difesa a tre davanti a lui guidata da Akanji, affiancato da Bastoni a sinistra. Sul centrodestra resta il dubbio tra Bisseck, leggermente favorito, e Acerbi, con la possibilità di uno spostamento di Akanji in base alle scelte finali di Chivu. Sugli esterni agiranno Luis Henrique e Dimarco, mentre a centrocampo spazio al trio tecnico Barella-Calhanoglu-Zielinski. Recuperati Darmian e Diouf, resta in dubbio Frattesi. In attacco nessuna sorpresa: Lautaro Martinez e Thuram guideranno l’Inter, confermando una coppia ormai collaudata e decisiva. Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte.