Attenzione Napoli, l’Uefa chiarisce: “Se la Fiorentina vince, in Conference non va la 9ª!”

Il Napoli rischia di non partecipare alle coppe europee la prossima stagione. L’obiettivo minimo nelle ultime giornate di campionato per gli azzurri è la difesa dell’ottavo posto.

Un piazzamento che garantisce anche l’accesso diretto agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una questione non di poco conto, considerando la differenza in termini di calendario: le 12 squadre di Serie A che si piazzano dal nono al ventesimo posto in classifica esordiscono in Coppa Italia a metà agosto (nel 2023/24 i trentaduesimi si sono giocati tra l’11 e il 14 agosto), mentre le prime otto della classifica entrano agli ottavi che si sono giocati tra dicembre e gennaio. In sostanza, quindi, significherà iniziare prima con le partite ufficiali, visto che la Serie A comincerà il 17 agosto.

L’ottavo posto garantirà anche l’ultimo posto disponibile nelle coppe europee. Se la Fiorentina ad esempio vincesse la Conference League (entrando quindi in Europa League di diritto) piazzandosi all’ottavo posto, la qualificazione alla stessa Conference League non scalerebbe alla squadra nona in classifica. Lo spiega lo stesso regolamento della UEFA, in cui viene sottolineato come “se la vincitrice della Conference League si qualifica alla Conference League attraverso il campionato, il numero di posti disponibili per la federazione per la Conference League diminuisce di uno”: per l’Italia, quindi, si passerebbe da uno a zero posti.