Bari, si ferma la magia: il Pisa di Inzaghi interrompe una striscia d'imbattibilità di tre mesi

Il Pisa si conferma la grande squadra che è. La natura vuole una vittoria all'Arena Garibaldi, proprio come è avvenuto contro il Bari questa sera. Non poche le difficoltà mostrate dai nerazzurri di riuscire a centrare la porta, con Angori che ha sciupato letteralmente due palle gol e Touré a colpire male un suggerimento invitante sul secondo palo, così la truppa di Longo ha potuto reggere l'urto dei padroni di casa fino all'intervallo.

Ma sono bastati quattro minuti a inizio ripresa per Moreo che d’istinto e di tacco ha bucato Radunovic per l’1-0 pesantissimo per il Bari. Il Pisa non ha mai smesso di premere sulla ferita aperta degli avversari e con un destro a giro sul primo palo Piccinini ha allargato il risultato per 2-0. Troppo passiva la truppa di Moreno Longo, che si è fatta trovare remissiva e scoperta in molte occasioni, rendendo così la vita ai padroni di casa.

Nel finale Oliveri ha avuto sulla testa la palla del possibile 2-1, ma incredibilmente ha impattato male il pallone e la partita si è conclusa con una vittoria finale per Pippo Inzaghi e il Pisa. Sassuolo agganciato al primo posto con 37 punti, il Bari vede infrangersi la striscia di imbattibilità che durava da oltre tre mesi. Precisamente 14 giornate senza sconfitte.

Il risultato

Pisa - Bari 2-0

Moreo 49', Piccinini 68'