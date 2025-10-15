Baroni in bilico, da Torino: “La sfida col Napoli importante per capire il suo futuro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di TorinoGranata Elena Rossin: “Il pareggio del Torino contro la Lazio è stato rocambolesco, ma ha dato un po’ di respiro, anche se la classifica non è cambiata più di tanto.

La sfida contro il Napoli sarà importante e si capirà se effettivamente Baroni rischia l’esonero oppure no. Questo non dipenderà tanto dal risultato finale ma dalla prestazione che farà il Torino. Resta il dato che questa squadra ha la peggior difesa della Serie A e fino ad ora non ha convinto. I tanti ex? Quello che fa più male al Torino è Buongiorno. Anche Milinkovic-Savic manca, soprattutto perché Israel non sembra ai livelli del serbo nelle ultime due stagioni”.