Baroni in bilico, da Torino: “La sfida col Napoli importante per capire il suo futuro”
TuttoNapoli.net
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di TorinoGranata Elena Rossin: “Il pareggio del Torino contro la Lazio è stato rocambolesco, ma ha dato un po’ di respiro, anche se la classifica non è cambiata più di tanto.
La sfida contro il Napoli sarà importante e si capirà se effettivamente Baroni rischia l’esonero oppure no. Questo non dipenderà tanto dal risultato finale ma dalla prestazione che farà il Torino. Resta il dato che questa squadra ha la peggior difesa della Serie A e fino ad ora non ha convinto. I tanti ex? Quello che fa più male al Torino è Buongiorno. Anche Milinkovic-Savic manca, soprattutto perché Israel non sembra ai livelli del serbo nelle ultime due stagioni”.
Pubblicità
Notizie
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Juan Jesus: “Immortale? Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com