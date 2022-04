Bel gesto di Spalletti: sul 4-0 ha chiesto alla squadra di non esultare troppo

Dopo la rete di Mertens, quella del poker, Spalletti ha chiesto alla squadra di non perdere troppo tempo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte il Sassuolo dilagando già nel primo tempo con 4 gol in pochi minuti. Dopo la rete di Mertens, quella del poker, Spalletti ha chiesto alla squadra di non perdere troppo tempo nei festeggiamenti dato che i neroverdi erano già posizionati in campo pronti per rimettere il pallone in gioco. Un modo per essere rispettosi nei confronti degli avversari. Lo hanno riportato da Dazn.