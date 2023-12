Benfica-Inter 3-3 fa impazzire di gioia gli scommettitori: vincita social più alta sempre

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'incredibile, e storica, rimonta dell'Inter, sotto 3-0 all'intervallo, contro il Benfica in Champions League ha fatto esultare non solo i tifosi nerazzurri. Il pareggio della formazione di Inzaghi in terra portoghese è stato determinante ai fini di una Multipla, suggerita da un esperto della community di Sisal, che è stata copiata da 9.000 clienti con una vincita pari a circa 100 volte la giocata. Le gare selezionate andavano dalla Serie A alla Premier fino alla Champions. Quella di mercoledì è stata la vincita social più grande di sempre avendo fatto la gioia di 9000 appassionati di sport: un risultato prestigioso per la community che migliora quello già ottenuto a giugno quando a far festa furono in oltre 6000. Non era facile crederci fino alla fine: infatti circa 2500, alla fatidica domanda "ti fermi o vai avanti", hanno preferito utilizzare il Cash Out, incassando la vincita e tra questi 850 sono "usciti" durante la sfida tra Benfica e Inter. Per tutti gli altri, la gioia di esultare al pareggio nerazzurro.

Questo risultato rientra nell'ambito della strategia "Share your talent" di Sisal, primo operatore del betting a realizzare una piattaforma di scommesse social: Tipster. Gli utenti di Sisal hanno così la possibilità non solo di condividere le proprie giocate, come avveniva nella tradizione del bar dello sport, ma affidarsi anche a esperti che animano la community. In questa particolare circostanza, tantissimi hanno seguito il consiglio di uno di loro e hanno gioito per una vincita davvero importante. La competizione, la collaborazione e il senso di appartenenza sono le caratteristiche che contraddistinguono la community Tipster di Sisal. (ANSA).