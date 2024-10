Foto Biglietti Napoli-Lecce, sei settori già sold out: la situazione

vedi letture

Stanno andando a ruba i biglietti per la gara del Napoli al Maradona contro il Lecce, prevista sabato 26 ottobre alle ore 15.00. La vendita dei ticket è iniziata solo oggi alle 12.00, aprendo la fase di vendita 1 dedicata esclusivamente per i possessori di Fidelity Card, eppure dopo poche ore ben sei settori sono già esauriti:

Curve A e B anello superiore, Distinti anello superiore, Distinti anello inferiore, Distinti superiori premium e Tribuna Posillipo premium. Restano disponibili per l'acquisto i biglietti in Tribuna Nisida, anche se in scarsa quantià, e in Tribuna Posillipo e nelle Curve A e B superiori dove ci sono ancora diversi posti liberi.