Biglietti Napoli-Milan: necessaria sempre Fidelity Card, anche nei punti vendita

Dalle ore 15 partirà la prevendita per i non abbonati per la sfida di Champions Tra Napoli e Milan

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Dalle ore 15 partirà la prevendita per i non abbonati per la sfida di Champions Tra Napoli e Milan. Il Napoli sul proprio sito ufficiale chiarisce: "I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card)". Ciò vale sia per chi vorrà acquistarli online sia per i punti vendita sempre legati al circuito Ticketone.