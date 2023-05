Bologna, il report odierno in vista del Napoli: differenziato per due giocatori

Seduta mattutina per il Bologna a Casteldebole in vista della gara di domenica contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

Seduta mattutina per il Bologna a Casteldebole in vista della gara di domenica contro il Napoli. Di seguito il report odierno diffuso dal club emiliano sul proprio sito ufficiale: “I rossoblù hanno continuato la preparazione a Bologna-Napoli con una seduta di allenamento mattutina: lavoro tecnico-tattico e partitella per i ragazzi di Motta. Differenziato per Georgios Kyriakopoulos e Roberto Soriano”.