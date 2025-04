Bologna, il resp. medico: "Castro? Ha ancora dei giorni per esserci contro il Napoli!"

Gianni Nanni, responsabile dello staff medico del Bologna, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Bologna è fatto da bravi ragazzi, gente senza grilli per la testa, tutti sono concentrati sull’obiettivo sportivo. Stanno bene tra loro e con l’allenatore col quale hanno un rapporto chiaro e diretto. Questo porta serenità sul lavoro, nello spogliatoio ed un aiuto reciproco.

Castro? Sta lavorando, questi giorni saranno importanti per capire se sarà della gara, ha qualche giorno a dispozione per lavorare ancora. Cambiaghi? Si fece male nella prima gara della stagione, ma è un professionista con la p maiuscola e l’ha dimostrato in fase di riabilitazione. Ha fatto un percorso che solo il veri professionisti riescono a fare così bene. Italiano? E’ riuscito in breve tempo a metter su un bel gioco, è stato bravissimo. La Champions per noi è cominciata troppo presto, se fosse iniziata più tardi avremmo passato il primo turno, ne sono certo”.