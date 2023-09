Bologna-Napoli, probabili formazioni Sky: Raspadori favorito su Politano

Emergenza in difesa per Garcia a Bologna dopo gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergenza in difesa per Garcia a Bologna dopo gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus. Per la trasferta degli azzurri valida per la quinta giornata di Serie A, il tecnico francese potrà contare solo su due difensori centrali. Secondo Sky Sport saranno dunque Ostigard e Natan a far coppia al centro della difesa dal 1', nessun adattamento con capitan Di Lorenzo che sarà schierato sulla sua fascia di competenza. In attacco in rampa di lancio Raspadori, che dopo il gol di Genova si candida ad una maglia da titolare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia