Buon inizio, poi l'Atalanta sovrasta il Napoli: si va sullo 0-0 all'intervallo

Si va al riposo sullo 0-0 al Maradona. Buon inizio del Napoli che però poi col passare dei minuti fatica ad innescare la velocità di Lozano e Politano e subisce la pressione dell'Atalanta che spreca almeno tre ottime occasioni per passare in vantaggio. Da capire nella ripresa le condizioni di Osimhen per dare aiuto ad un attacco che in velocità avrebbe le occasioni in 3 contro 3 per far male.