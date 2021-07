Buone notizie dall'allenamento mattutino: Manolas, Malcuit e Tutino recuperano

Ieri la bruttissima notizia dell'infortunio di Diego Demme, oggi la lieta novella che Kostas Manolas, Kevin Malcuit e Gennaro Tutino stanno bene. I tre azzurri, fuori per quasi tutta l'amichevole a scopo precauzionale, sono tornati in gruppo e si sono allenati senza problemi sul campo di Carciato. Stesso discorso per Piotr Zielinski.