Buongiorno insuperabile: è il migliore della Serie A in due statistiche importanti

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino, centrale di difesa fortemente voluto da Antonio Conte per la nuova avventura in azzurro. Sull'ex Torino c'è un significativo dato statistico che spiega bene le sue caratteristiche è perché è stato probabilmente il primo nome fatto da Conte: è il difensore che ha vinto più duelli (369) e ha effettuato più intercettazioni (129) nelle ultime due stagioni di Serie A stagioni (dall'inizio del 2022/23).

A riportare la statistica su X, è Opta.

369 & 129 – Alessandro #Buongiorno is the defender who won the most duels (369) and who made the most interceptions (129) in the last two #SerieA seasons (since the beginning of 2022/23). Coffee. pic.twitter.com/ZwkIeWHAwa