Buongiorno non brilla, Tmw: "Serata complicata, non ha sempre vita facile"

vedi letture

"Buongiorno 6 - Agisce da centrale, ma talvolta si ritrova anche sul centro-sinistra. Serata più complicata del previsto: quando Israele fraseggia non ha sempre vita facile nelle marcature", così TMW nelle pagelle di Israele-Italia 1-2. Giudicata quindi appena sufficiente la prova del difensore del Napoli, che non ha brillato particolarmente trovandosi in affanno su qualche uscita.

Le pagelle dell'Italia.

Donnarumma 6.5 - Risponde con reattività e carattere a qualche occasione di troppo creata da Israele a inizio secondo tempo. Grande intervento al 64esimo sulla deviazione di Jehezkel, ma non può nulla sul gol allo scadere di Abu Fani.

Gatti 6 - Rispetto alle ultime uscite di Di Lorenzo nessuna clamorosa sbavatura. Non è sempre preciso negli interventi, ma con la sua ruvidezza riesce sempre a limitare i danni. Decisamente ingenuo in occasione del cartellino giallo rimediato al 73esimo.

Buongiorno 6 - Agisce da centrale, ma talvolta si ritrova anche sul centro-sinistra. Serata più complicata del previsto: quando Israele fraseggia non ha sempre vita facile nelle marcature.

Bastoni 6.5 - Spalletti lo conferma dal primo minuto e la risposta è un'altra buona prestazione. Spostato sul centro-sinistra ha licenza di offendere e spesso e volentieri triangola con Dimarco per creare superiorità numerica.

Bellanova 6 - Spalletti gli dà finalmente una opportunità, ma poi in campo lo richiama continuamente. Il risultato è un Bellanova un po' imballato, incerto. Il feeling tra il laterale dell'Atalanta e il CT fatica a scattare. Dal 63esimo Cambiaso 6 - Dà il suo apporto alla fase difensiva nella mezz'ora finale di partita.

Frattesi 8 - Sei gol in 15 partite con Spalletti CT, è ormai una certezza in zona gol. Con un inedito colpo di petto sblocca una partita fino a quel momento più equilibrata del previsto. Poi, non contento, ruba in mezzo al campo il pallone da cui nasce il raddoppio.

Ricci 6.5 - Altra prestazione di personalità davanti alla difesa: quando l'Italia riparte va sistematicamente alla ricerca del pallone. Dall'86esimo Zaccagni s.v.

Tonali 6.5 - Due partite in 72 ore sono probabilmente troppo per un calciatore che era appena tornato in campo col Newcastle dopo dieci mesi di stop ma lui non si risparmia. Prestazione da normale amministrazione nel primo tempo, qualcosa in più nella ripresa. .

Dimarco 7 - Dopo il gol da futbol bailado del Parco dei Principi anche stasera ha fatto la differenza con l'assist per Frattesi. Spalletti non ci rinuncia e fa bene: quando è in forma, è uno dei giocatori più importanti di questa nazionale. Dal 71esimo Udogie 6 - Si occupa principalmente della fase difensiva.

Raspadori 6.5 - Seconda punta ma anche trequarista, gioca per non dare punti di riferimento e ci riesce abbastanza bene. Non incisivo come venerdì sera, ma partecipa attivamente ai due gol che hanno deciso la partita. Dal 63esimo Brescianini 6 - Entra subito nel vivo della partita.

Kean 7 - L'azione del vantaggio si sviluppa grazie a una sua ottima protezione del pallone. Paziente, preciso, al 63esimo è al posto giusto al momento giusto e realizza il raddoppio azzurro. Dall'86esimo Retegui s.v.

Luciano Spalletti 7 - E' tornato sui suoi passi, ha ammesso i suoi errori e in queste due partite ha dato vita a una nuova Italia che adesso sa in che direzione deve muoversi. Dopo il disastroso Europeo non si poteva immaginare ripartenza più incoraggiante.