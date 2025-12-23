Napoli-Bologna è stata la finale di Supercoppa meno vista degli ultimi 15 anni

La trentottesima Supercoppa italiana, giocata a Riad e vinta dal Napoli contro il Bologna, conferma una tendenza che fa riflettere: il netto calo degli ascolti televisivi. L’analisi pubblicata da Calcio e Finanza parla chiaro e certifica un risultato ben lontano dalle edizioni più seguite. La finale trasmessa su Italia 1 alle 20.00 ha raccolto 4.042.000 spettatori, pari al 19,7% di share. Numeri decisamente inferiori rispetto alla finale dello scorso anno tra Inter e Milan, che superò i 7,4 milioni di telespettatori con oltre il 32% di share. Un dato che colloca Napoli-Bologna all’ultimo posto tra le finali di Supercoppa più viste dal 2009.

Il confronto con le ultime tre edizioni disputate in Arabia Saudita, tutte con formula Final Four, è impietoso: rispetto al 2024 si registra un calo del 40% di spettatori e del 28% di share complessivo. Segnali evidenti che riaccendono il dibattito sul valore dell’evento e sull’appeal delle finali lontano dall’Italia.