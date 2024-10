C’è la sosta? Nessun problema, montiamo il caso Kvaratskhelia

Il rinnovo di Kvaratskhelia è un tema caldo in casa Napoli e in molti hanno il timore di rivivere quello che è successo con Victor Osimhen.

Nel pre-gara di Napoli-Como il direttore sportivo Giovanni Manna, ha tranquillizzato tutti sulla questione "Rinnovo di Kvaratskhelia" Ma le sue parole non sono bastate per placare gli animi, in città si respira un aria di pessimismo acuto dopo i fatti accaduti con Victor Osimhen. I tifosi vogliono essere rassicurati dalle parti in causa, ma ad oggi dall'agente del ragazzo Mamuka Jugeli trapelano solo informazioni di una richiesta che ad oggi il Napoli non sarebbe pronto ad accettare. Ci saranno sicuramente aggiornamenti più chiari nelle prossime settimane, dove è previsto l'ennesimo incontro tra le parti in causa per capire se ci saranno gli estremi per una firma oramai attesa da mesi da parte di Kvara.

Ora il campionato è fermo per la sosta delle nazionali e il ragazzo sarà impegnato con la sua Georgia, ma a Napoli non hanno più voglia di nascondere la polvere sotto al tappeto e al rientro servirà la chiarezza sia da parte del giocatore oltre che il pugno di ferro da parte della società. Tutto questo, per non far smantellare mentalmente un pezzo importante della ricostruzione targata Antonio Conte. Non è il momento delle distrazioni e dei retro pensieri soprattutto in questo momento delicato della stagione.

La pausa delle nazionali a Napoli è sempre stata presa d'assalto con il gioco al massacro tra le mancanze e le responsabilità, ma ora al timone persiste chi con le mareggiate ha creato sempre uno scudo verso la sua squadra. Vediamo adesso quanto sarà bravo il mister nel rapportarsi con gente di mare quando proverà ad avvicinarsi la tempesta, lì vedremo dove può arrivare a fine stagione il Napoli di Antonio Conte.