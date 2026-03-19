Cagliari, i convocati per il Napoli: Pisacane attinge anche dall'Under 20
Vigilia di campionato per il Cagliari, che ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati da Fabio Pisacane per la sfida di domani contro il Napoli. Una gara importante per i rossoblù, chiamati a una prova di alto livello contro la squadra azzurra.
Anche i giovani tra i convocati del Cagliari
Il tecnico ha diramato l’elenco dei 24 calciatori disponibili, inserendo anche due giovani provenienti dall’U20: si tratta dell’attaccante Paul Mendy, che indosserà la maglia numero 31, e del difensore Nicola Grandu, numero 36. Due scelte che confermano la volontà dell’allenatore di dare spazio anche ai profili più giovani in vista di una partita impegnativa.
Di seguito la lista completa dei convocati:
Caprile, Palestra, Mazzitelli, Adopo, Kiliçsoy, Gaetano, Sherri, Deiola, J. Rodríguez, Raterink, A. Albarracín, Dossena, Ciocci, Sulemana, Mina, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Zé Pedro, Grandu, Trepy, Folorunsho, S. Esposito.
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