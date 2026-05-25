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Conte via, il Napoli lo saluta sui social: "Grazie mister!"
TuttoNapoli.net
"Grazie, mister" ha scritto il Napoli sui social. L'allenatore azzurro ha salutato ieri tutti con la conferenza stampa congiunta con De Laurentiis.
Dopo due anni, uno scudetto e una Supercoppa lascia dopo due anni nonostante un altro anno di contratto.
Grazie, Mister! 💙 pic.twitter.com/j9JySffJWt— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 25, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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