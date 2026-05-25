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Conte via, il Napoli lo saluta sui social: "Grazie mister!"

Conte via, il Napoli lo saluta sui social: "Grazie mister!"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Notizie
di Fabio Tarantino

"Grazie, mister" ha scritto il Napoli sui social. L'allenatore azzurro ha salutato ieri tutti con la conferenza stampa congiunta con De Laurentiis.

Dopo due anni, uno scudetto e una Supercoppa lascia dopo due anni nonostante un altro anno di contratto. 