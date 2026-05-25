Il solito Conte contro l’ambiente, già 15 anni fa a Siena: “Solo critiche, gufi state a casa!”

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Antonio Conte l'ha rifatto. Da Siena a Napoli. Quindici anni fa parlò dei famosi 'gufi' che dovevano restare 'a casa' nella sua esperienza toscana

Antonio Conte l'ha rifatto. Da Siena a Napoli. Quindici anni fa parlò dei famosi 'gufi' che dovevano restare 'a casa' nella sua esperienza toscana e ieri ha parlato di 'falliti' in riferimento probabilmente ad alcuni giornalisti e influencer che hanno commentato il suo operato sui social e in tv o radio. Parole diverse ma concetto simile a distanza di quindici anni, ripetendosi più o meno anche a Bergamo, Torino, Milano.

A Siena disse: "Stiamo facendo campionato importante. Inizio a stufarmi di sentire certe cose. Sentiamo solo critiche e fischi alla minima delusione, non si vuole il bene del Siena, ci sono pseudo tifosi frustrati. Complimenti a chi viene al campo a criticare, invece di applaudire i ragazzi. Bel lavoro. Gufi, state a casa".

Ieri, invece, Conte ha detto: "Su Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico: se non si porta compattezza nell’ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico: i veleni, chi sparge i veleni, sono dei falliti. E il Napoli non ha bisogno dei falliti".