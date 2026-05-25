Prima pagina
Conte lascia, Il Mattino: "E' stato bello"
"Conte: 'Lascio per i troppi, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente'".
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina alla conferenza stampa d'addio di Antonio Conte con De Laurentiis: "E' stato bello. Conte: 'Lascio per i troppi veleni, non sono riuscito a portare compattezza nell'ambiente'".
A centro pagina spazio alla Coppa America che si svolgera a Napoli nel 2027: "Intervista a Dalton, numero uno di New Zealand: "Io, stregato dalla passione dei napoletani". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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