Ufficiale Cagliari-Napoli, apertura straordinaria del settore ospiti: ecco a chi è riservato

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Il settore ospiti dell’Unipol Domus Arena, in occasione di Cagliari-Napoli, sarà eccezionalmente aperto. A comunicarlo è stata la società sarda attraverso una nota ufficiale, spiegando che l’impianto - inizialmente destinato a restare vuoto a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi partenopei - verrà invece utilizzato per un’iniziativa speciale. Una scelta condivisa con le autorità di pubblica sicurezza che punta a dare un significato diverso alla giornata, trasformando una limitazione in un’opportunità di inclusione e partecipazione.

L’iniziativa del Cagliari

“In occasione di Cagliari-Napoli, il Settore ospiti dell’Unipol Domus – che sarebbe rimasto vuoto per il divieto di trasferta disposto nei confronti della tifoseria partenopea (Decreto del Ministero dell’Interno del 28/01/2026) – aprirà eccezionalmente d’accordo con le autorità di pubblica sicurezza per ospitare atlete, atleti e dirigenti delle squadre che hanno preso parte al campionato della Divisione Calcio Paralimpico FIGC della Sardegna, insieme agli arbitri dell’AIA Sardegna che hanno accompagnato il loro percorso sportivo durante tutta la stagione.

Un gesto simbolico ma concreto, che vuole mettere al centro chi ogni giorno vive il calcio come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. All’iniziativa prenderanno parte squadre provenienti da tutto il territorio regionale quali Galtellì, Luras, Assemini, Carbonia, Oristano, Macomer, insieme ad associazioni e rappresentanti di un movimento sempre più attivo e diffuso. Il Settore ospiti si trasformerà così in uno spazio di condivisione, contraddistinto da entusiasmo, colore e senso di appartenenza, grazie anche al coinvolgimento dei Cagliari Club e dei Cagliari Fan Club, chiamati a rendere l’ambiente ancora più accogliente con vessilli rossoblù. Per una sera, il calcio cambia prospettiva: non più divisione tra tifoserie, ma un unico spazio dedicato a chi, attraverso lo sport, rappresenta i valori più autentici del gioco”.