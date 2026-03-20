Cagliari-Napoli, i precedenti: netta differenza a favore degli azzurri

Cagliari-Napoli, i precedenti: netta differenza a favore degli azzurri TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:50Notizie
di Fabio Tarantino

Sono 44 i confronti ufficiali in Sardegna: bilancio di 9 successi del Cagliari (ultimo 2-0, Serie A 2008/09). 22 pareggi (ultimo 1-1, Serie A 2023/24) e 13 vittorie del Napoli (ultima 0-4, Serie A 2024/25). I sardi non battono il Napoli in casa dal 19 aprile 2009 (2-0 con reti di Jeda e Lazzari, Serie A). Da allora si contano 14 sfide, con score di 5 pareggi e 9 affermazioni del Napoli. Nelle ultime 11 sfide in Sardegna, Napoli sempre in rete con 27 marcature totali (ultimo stop il 23/10/2011, 0-0 in Serie A).