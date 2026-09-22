Ufficiale Il calciatore più ricco del mondo è senza squadra: svincolato ma con patrimonio da 18 miliardi

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Faiq Bolkiah, nipote del Sultano del Brunei, è considerato il calciatore più ricco al mondo. Svincolato, ora è alla ricerca di una nuova squadra.

È senza squadra Faiq Bolkiah, calciatore che negli anni è diventato noto soprattutto per la sua particolare condizione economica. Ala sinistra, utilizzabile anche come attaccante, il 28enne ha infatti alle spalle esperienze nei settori giovanili di Southampton, Leicester e Chelsea, senza però riuscire a raggiungere la Premier League. Con il Leicester ha disputato anche alcune partite di Youth League, mentre la successiva esperienza in Portogallo non gli ha permesso di imporsi nella massima serie. A rendere Bolkiah un personaggio singolare è soprattutto la sua famiglia: è infatti nipote di Hassanal Bolkiah, Sultano del Brunei, alla guida di una famiglia reale il cui patrimonio è stato stimato in oltre 18 miliardi di euro. È proprio questo legame ad avergli fatto guadagnare negli anni l'etichetta di calciatore più ricco al mondo, indipendentemente dagli ingaggi maturati nella sua carriera.

Bolkiah ora cerca una nuova squadra

Dopo le esperienze in Europa, la carriera di Bolkiah è proseguita in Thailandia, dove ha vestito la maglia del Ratchaburi FC. Dal 2022-2023 ha raccolto, secondo i dati riportati da Transfermarkt, 49 presenze e 4 gol. Con la nazionale del Brunei ha invece collezionato tre presenze da capitano tra il 2016 e il 2018. Terminata l'esperienza con il Ratchaburi dopo tre anni, Bolkiah è ora alla ricerca di una nuova squadra. Una situazione particolare per un calciatore che, grazie alle proprie origini familiari, può vivere il calcio in una condizione economica molto diversa rispetto alla quasi totalità dei professionisti.