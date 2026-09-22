Napoli-Frosinone dopo la sosta, Alvini perde tanti giocatori: l’elenco dei convocati

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Frosinone atteso dal Napoli al rientro dalla sosta: numerose le convocazioni internazionali che confermano la crescita della squadra di Massimiliano Alvini.

Sarà il Napoli il prossimo banco di prova per il Frosinone, atteso dagli azzurri al rientro dalla sosta per le nazionali. Prima della sfida, però, il club giallazzurro può celebrare un altro riconoscimento legato all'ottimo avvio di stagione: sono numerosi, infatti, i calciatori convocati dalle rispettive selezioni. Un dato che premia il lavoro di Massimiliano Alvini e la qualità di una rosa capace di mettere in evidenza diversi elementi. Il gruppo più numeroso è quello dell'Italia Under 21, con cinque giocatori chiamati per i prossimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria: Lorenzo Palmisani, Calvani, Cichella, Fini e Raimondo. A loro si aggiunge Amey, convocato dall'Under 20.

Frosinone, l'elenco dei convocati

Alle selezioni giovanili italiane si aggiungono i calciatori del Frosinone chiamati dalle nazionali maggiori, tra Europa e resto del mondo. Una serie di convocazioni che conferma la dimensione internazionale raggiunta dalla squadra e valorizza ulteriormente il percorso intrapreso in questa prima parte di stagione. Alvini dovrà quindi fare i conti con le assenze legate agli impegni internazionali, prima di ritrovare il gruppo al completo e preparare la sfida contro il Napoli.

Italia U21: Palmisani, Calvani, Cichella, Fini, Raimondo

Austria: Schmid

Georgia: Kvernadze

Gabon: Oyono

Romania: Birligea

Slovacchia: Bobcek

Serbia: Terzic

Italia U20: Amey

Albania: Hasa

Egitto: Fayed