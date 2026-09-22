Italia, Mancini insiste sul 4-3-3: Scalvini a riposo, domani torna in gruppo

vedi letture

Italia al lavoro a Coverciano: Mancini insiste sul 4-3-3, Scalvini a riposo precauzionale.

Secondo giorno di allenamento a Coverciano per la Nazionale italiana agli ordini del ct Roberto Mancini. Dopo la seduta di attivazione svolta ieri, gli azzurri hanno aumentato i ritmi nel lavoro pomeridiano all’interno del Centro Tecnico Federale. Dopo una prima parte svolta tutti insieme, il gruppo è stato diviso in due blocchi: dalle esercitazioni sono arrivate ulteriori conferme sull’intenzione del commissario tecnico di lavorare sul 4-3-3, modulo che sta caratterizzando questi primi giorni del nuovo corso.

Scalvini precauzionalmente a riposo: domani torna in gruppo

L’unico assente dalla seduta è stato Giorgio Scalvini, tenuto precauzionalmente a riposo dopo una botta alla caviglia rimediata nell’ultima partita di Serie A disputata dall’Atalanta contro la Juventus. Le condizioni del difensore, tuttavia, non destano preoccupazione e domani dovrebbe tornare regolarmente ad allenarsi con il gruppo. Alla seduta di Coverciano erano presenti anche il direttore tecnico Claudio Ranieri e la capo delegazione Diana Bianchedi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.