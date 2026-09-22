Serie A, medie voto allenatori Tmw: Allegri è 13º, dietro anche ad Aquilani e Juric
Massimiliano Allegri occupa soltanto il 13° posto nella classifica di rendimento degli allenatori di Serie A stilata dalla redazione di Tmw. Il tecnico del Napoli viene giudicato insufficiente, così come Maurizio Sarri, mentre al comando resta Gian Piero Gasperini. Alle sue spalle si avvicina Massimiliano Alvini, protagonista di un ottimo avvio alla guida del Frosinone e indicato come una delle principali rivelazioni di questa prima parte di stagione.
Alvini sorprende con il Frosinone, Gattuso tra le sorprese
Tra i risultati che spiccano c’è anche il rendimento della Lazio di Rino Gattuso, valutato positivamente nonostante la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Soltanto ottavo Cristian Chivu, preceduto anche da Rúben Amorim. In fondo alla graduatoria figura invece Domenico Tedesco, che ha concluso la sua breve esperienza al Bologna con una media di 5,38, comunque superiore a quella di Fabio Grosso.
1. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.90 (5)
2. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.80 (5)
3. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.80 (5)
4. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 6.75 (2)
5. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.70 (5)
6. Cesc Fàbregas (Como) 6.50 (5)
7. Ruben Amorim (Milan) 6.50 (5)
8. Cristian Chivu (Inter) 6.40 (5)
9. Alberto Aquilani (Sassuolo) 6.30 (5)
10. Luciano Spalletti (Juventus) 6.10 (5)
11. Ivan Juric (Monza) 5.90 (5)
12. Kosta Runjaic (Udinese) 5.90 (5)
13. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.80 (5)
14. Ignazio Abate (Torino) 5.80 (5)
15. Carlos Cuesta (Parma) 5.70 (5)
16. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.70 (5)
17. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.60 (5)
18. Daniele De Rossi (Genoa) 5.50 (5)
19. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 5.50 (1)
20. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
21. Giovanni Stroppa (Venezia) 5.30 (5)
22. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)
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