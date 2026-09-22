Ultim'ora Infermeria Napoli: da McTominay ad Anguissa, il punto sugli infortunati e i tempi di recupero

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Anguissa e McTominay puntano al rientro dopo la sosta, mentre Neres e Meret sono più vicini al ritorno. Più lunghi i tempi per Alisson Santos e Buongiorno.

La sosta per le Nazionali rappresenta un passaggio importante per il Napoli di Massimiliano Allegri, chiamato a recuperare diversi giocatori fermi ai box. A fare il punto sull’infermeria è stato Francesco Modugno a Sky Sport, con particolare attenzione ad Anguissa e McTominay, entrambi alle prese con percorsi di recupero differenti. Per il centrocampista camerunese, che ha riportato una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo, lo stop previsto è di circa due settimane: l’obiettivo è tornare a disposizione per la sfida contro il Frosinone. McTominay, invece, ha già iniziato gradualmente il recupero ed è in attesa della nuova idoneità per l’attività agonistica, con l’obiettivo di rientrare alla ripresa.

Napoli, le ultime sugli infortunati: Neres e Meret vicini al rientro

Indicazioni positive anche per Neres, che potrebbe tornare pienamente a disposizione dopo la pausa, e per Meret, vicino alla ripresa degli allenamenti con il gruppo. Più graduale il recupero di Alisson Santos, per il quale non è ancora stata fissata una data di rientro. Resta invece più delicata la situazione di Buongiorno: i tempi sono lunghi e non è escluso che il difensore possa tornare a disposizione soltanto nel 2027. Nel frattempo, Badiashile lavora per raggiungere la migliore condizione e aumentare progressivamente il proprio minutaggio.