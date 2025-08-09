Calcio in Tv, le gare di oggi: non solo il Napoli, in campo 7 squadre di A

vedi letture

Continuano le amichevoli estive delle squadre italiane, impegnate nella preparazione in vista edella prossima stagione. Alle 13.45 la Fiorentina sfida il Manchester United, alle 15.30 l'Udinese sarò ospite del Werder Brema. Alle 16.00 Milan, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro Leeds, Everton e Burnley. Alle 18.00 Brest-Sassuolo, alle 19.00 Napoli-Girona, alle 21.00 Valencia-Torino.

Infine, sempre alle 21.00, prestigiosa amichevole per il Palermo, che sfiderà il Manchester City al Barbera. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 9 agosto

13.45 Manchester United-Fiorentina (Amichevole) - DAZN

15.30 Colonia-Atalanta (Amichevole) - DAZN

15.30 Werder Brema-Udinese (Amichevole) - DAZN

16.00 Leeds United-Milan (Amichevole) - DAZN, DAZN 1

16.00 Everton-Roma (Amichevole) - DAZN

16.00 Burnley-Lazio (Amichevole) - DAZN

18.00 Brest-Sassuolo (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO

19.00 Napoli-Girona (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT in pay per view

21.00 Palermo-Manchester City (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Valencia-Torino (Amichevole) - DAZN