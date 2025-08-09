Calcio in Tv, le gare di oggi: non solo il Napoli, in campo 7 squadre di A
Continuano le amichevoli estive delle squadre italiane, impegnate nella preparazione in vista edella prossima stagione. Alle 13.45 la Fiorentina sfida il Manchester United, alle 15.30 l'Udinese sarò ospite del Werder Brema. Alle 16.00 Milan, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro Leeds, Everton e Burnley. Alle 18.00 Brest-Sassuolo, alle 19.00 Napoli-Girona, alle 21.00 Valencia-Torino.
Infine, sempre alle 21.00, prestigiosa amichevole per il Palermo, che sfiderà il Manchester City al Barbera. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 9 agosto
13.45 Manchester United-Fiorentina (Amichevole) - DAZN
15.30 Colonia-Atalanta (Amichevole) - DAZN
15.30 Werder Brema-Udinese (Amichevole) - DAZN
16.00 Leeds United-Milan (Amichevole) - DAZN, DAZN 1
16.00 Everton-Roma (Amichevole) - DAZN
16.00 Burnley-Lazio (Amichevole) - DAZN
18.00 Brest-Sassuolo (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO
19.00 Napoli-Girona (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT in pay per view
21.00 Palermo-Manchester City (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Valencia-Torino (Amichevole) - DAZN
