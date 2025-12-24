Prima pagina

Tuttosport: "Marianucci in pressing per il Toro"

di Arturo Minervini

"Mariannucci in pressing per il Toro". Questo è quanto si legge sulla prima pagina di Tuttosport in merito alla trattativa tra Napoli e granata per il difensore. Ai margini con Conte, il difensore spinge per raggiungere Baroni. Il prestito secco non basta: Petrachi chiede almeno il diritto di riscatto. Idea Prati per la regia: al Cagliari interessa Masina.