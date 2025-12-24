Ufficiale Cremonese-Napoli, biglietti in vendita: info e prezzi

Info sui biglietti per Cremonese-Napoli, in programma domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15, dal sito ufficiale della SSC Napoli che ha pubblicato questa nota.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Cremonese - Napoli, in programma domenica 28 dicembre 2025, alle ore 15:00 allo stadio Zini di Cremona, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 24 dicembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne.Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è riservata ai soli possessori di fidelity card del Napoli, ovunque residenti.I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 dicembre 2025.È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi:INTERO: € 30,00 + prevendita e commissioni società emittenteGIOVANE:

€ 20,00 (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara) + commissioni società emittenteJUNIOR:

€ 15,00 (ragazzi/e di età INFERIORE ai 14 anni al giorno gara) + commissioni società emittente

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI:La richiesta di accredito per i posti riservati ai diversamente abili (e, se aventi diritto, ai loro accompagnatori) dovrà pervenire dalle ore 17:00 di martedì 23 dicembre 2025 fino alle ore 19:00 di giovedì 25 dicembre 2025 alla US Cremonese esclusivamente tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1mFrN7YQr2iVY2E1UAxKZ6AhbrU48ZUhuWyuvslEzxzs/edit Precedentemente e successivamente alle date ed agli orari sopraindicati il LINK sarà CHIUSO.I tagliandi saranno inviati direttamente alla mail degli interessati entro la giornata di sabato 27 dicembre 2025.In caso di esaurimento dei posti disponibili si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:Regolamento uso stadio, Codice di Condotta e Termini e Condizioni d’acquisto: https://uscremonese.it/regolamenti-e-termini-e-condizioni/Normativa per striscioni e coreografie: https://uscremonese.it/richiesta-striscioni/Parcheggio settore ospiti: I tifosi ospiti potranno prenotare un parcheggio nei pressi dello Stadio Zini attraverso QUESTO LINK oppure pagare al momento dell’arrivo in caso i posti siano ancora disponibili. I cancelli saranno aperti da 5 ore prima del fischio d’inizio a 2 ore dal termine della gara. Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.