Prima pagina Conte celebrato dal Corriere dello Sport: "Napoli ha il suo Re"

Conte nella storia del Napoli: due titoli in sette mesi. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che titola: "Napoli ha il suo Re", celebrando il tecnico che ha vinto la Supercoppa italiana dopo lo scudetto: ora sogna un altro trionfo nell’anno del centenario. Il mercato sarà a saldo zero: il West Ham su Lucca.